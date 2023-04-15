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Купить вилла с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
Алькобендас
1
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
360 м²
€ 1,860,000
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
Вилла 6 спаленв Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 6 спален
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
874 м²
€ 1,849,000
Эксклюзивный особняк  с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
Вилла 4 спальнив Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
265 м²
€ 1,450,000
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…

Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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