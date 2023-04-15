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Realting.com
Испания
Мадрид
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Купить недвижимость с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
15
Мадрид
12
Алькобендас
3
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10 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
75 м²
€ 550,000
Красивая квартира с туристической лицензией, расположена в минуте ходьбы от пляжа Ла Конча, …
Квартира 2 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
67 м²
€ 850,000
Новый жилой комплекс расположен на улице Альдамар в Сан-Себастьяне, Страна Басков. В квартир…
Квартира 3 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
100 м²
€ 750,000
Восхитительная квартира с прекрасным видом на залив расположена в Сан-Себастьяне. В квартире…
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
360 м²
€ 1,860,000
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
Вилла 6 спален
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
874 м²
€ 1,849,000
Эксклюзивный особняк с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
Квартира 2 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
85 м²
€ 1,550,000
Современная квартира на стадии планирования расположена в Сан-Себастьяне, Испания. В квартир…
Квартира 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
124 м²
€ 1,850,000
Превосходная квартира на стадии планирования расположена в эксклюзивном жилом комплексе в Са…
Квартира 3 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
130 м²
€ 800,000
Отличная квартира расположена рядом с Пасео Нуэво и Пасео Саламанка, Сан-Себастьян. В кварти…
Квартира 3 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
141 м²
€ 1,350,000
Элегантная квартира расположена в Сан Себастьяне, Страна Басков. Квартира находится в жилом …
Вилла 4 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
265 м²
€ 1,450,000
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…
Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
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