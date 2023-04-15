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Realting.com
Испания
Мадрид
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Мадрид
12
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
12
Алькобендас
2
Квартира
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
65 м²
€ 235,000
Совершенно новый комплекс всего в нескольких шагах от от станции метро La Moraleja. Простор…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
128 м²
€ 500,000
Красивая квартира, расположенная в закрытом комплексе в Санчинарро.В доме 3 спальни, 2 ванн…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
120 м²
€ 530,000
Недвижимость расположена в закрытом комплексе с видом на Санчинарро и парк Вальдебебас.Дом …
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
147 м²
€ 525,000
Очень светлая квартира, расположенная в Лас Таблас.Она состоит из трех спален, все оборудов…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
100 м²
€ 585,000
Прекрасная квартира в Санчинарро, 100 м², на третьем этаже с большими окнами, которые дают …
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
110 м²
€ 539,000
Просторная квартира с 3 спальнями и площадью 110 м², построенная в центре Лас Таблас, распо…
Квартира 2 спальни
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
90 м²
€ 209,000
Необыкновенные дизайнерские лофты с 1 и 2 спальнями и паркингом, расположенные в муниципалит…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
139 м²
€ 660,000
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругл…
Квартира 4 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
618 м²
€ 7,525,000
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
129 м²
€ 520,000
Дома "под ключ". Инновационный проект, состоящий из пяти жилых блоков, в которых размещено …
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
131 м²
€ 566,000
Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также пентхаусы с 1, 3 и 4 спальнями. Закрытый комплекс с б…
Квартира 3 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
130 м²
€ 665,000
Красивый пентхаус в закрытом поселке. Расположен в Encinar de los Reyes, северная и южная с…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
115 м²
€ 595,000
Просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в Кампо де лас Насьонес в ж…
Квартира 2 спальни
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
120 м²
€ 650,000
Красивая и светлая квартира расположена в эксклюзивном районе Ла Моралеха, в урбанизации с …
Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
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с видом на море
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