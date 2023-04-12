Купить квартиру с бассейном в Испании

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507 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Испания, Испания
75 м²
€ 338,000
Роскошные апартаменты в новостройке в Бенидорме. Они находятся всего в 50 метрах от прекрас…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
316 м²
€ 795,000
Вы можете начать новую жизнь в окружении моря и природы, в апартаментах с одной, двумя, тре…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
267 м²
€ 725,000
Вы можете начать новую жизнь в окружении моря и природы, в апартаментах с одной, двумя, тре…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
108 м²
€ 395,000
Вы можете начать новую жизнь в окружении моря и природы, в апартаментах с одной, двумя, тре…
Квартира 4 спальни
Испания, Испания
334 м²
€ 880,000
Вы можете начать новую жизнь в окружении моря и природы, в апартаментах с одной, двумя, тре…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
269 м²
€ 583,000
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
108 м²
€ 439,000
Современный дизайнерский проект, расположенный в уникальном месте в этом районе, в котором …
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
108 м²
€ 439,000
Современный дизайнерский проект, расположенный в уникальном месте в этом районе, в котором …
Квартира 1 спальня
Испания, Испания
66 м²
€ 325,000
Дома с 1, 2 и 3 спальнями, с большими террасами в двух 18-этажных башнях с видом на море и …
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
133 м²
€ 608,000
Расположенный на одной из самых высоких точек в Las Colinas Golf & Country ClubВ бл…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
133 м²
€ 608,000
Расположенный на одной из самых высоких точек в Las Colinas Golf & Country ClubВ бл…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
164 м²
€ 349,900
Квартиры в новом жилом комплексе в Пилар де ла Орадада.В комплексе есть общий бассейн на те…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
92 м²
€ 329,000
Новый комплекс всего в 100 метрах от моря в Пунта Прима.Квартиры с большими террасами, сада…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
155 м²
€ 395,000
В ПРОДАЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА!Апартаменты с 2 и 3 спальнями в новом жилом комплексе с большими о…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
92 м²
€ 329,000
Новый комплекс всего в 100 метрах от моря в Пунта Прима.Квартиры с большими террасами, сада…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
192 м²
€ 434,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
170 м²
€ 329,000
6-этажный жилой дом на первой линии пляжа. Современное строительство с использованием высок…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
78 м²
€ 495,000
Комплекс состоит из апартаментов, дуплексов и таунхаусов. Он расположен на первой линии мор…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
133 м²
€ 579,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
98 м²
€ 439,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ко…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
110 м²
€ 1,512,000
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
114 м²
€ 603,000
Почувствуйте себя на первой линии моря в этом новом жилом комплексе, расположенном всего в …
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 500,000
Эта красивая квартира находится в урбанизации Las Colinas de Marbella, в муниципалитете Bena…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
99 м²
€ 421,000
Комплекс состоит из апартаментов, дуплексов и таунхаусов. Он расположен на первой линии мор…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
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