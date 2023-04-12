Купить квартиру с видом на горы в Испании

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96 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
53 м²
€ 149,000
Dream Homes Tenerife представляет эту красивую полностью меблированную квартиру в Пуэрто-де-…
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 320,000
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Квартира 3 спальни
Альсира, Испания
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
2/4 Этаж
€ 68,000
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
112 м²
2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 245,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту прекрасную квартиру с одной спальней в Лос-Кристиа…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 4
€ 120,000
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в к…
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 121,957
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 269,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
Квартира 2 спальни
Mijas, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
4/4 Этаж
€ 306,500
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 119,000
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 120,000
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 170,000
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Квартира 4 спальни
Испания, Испания
200 м²
€ 1,800,000
Оазис на берегу Средиземного моря, просторные открытые пространства, виды на море, самые пер…
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