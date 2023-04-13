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Купить вилла с видом на море в Андалусии, Испания

Марбелья
56
Estepona
37
San Pedro de Alcantara
3
Puerto Real
2
Villamartin
2
Arcos de la Frontera
1
Ayamonte
1
Barbate
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142 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Вилла 4 спальнив Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4 ванных комнат 293 м²
€ 1,895,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 4 спальнив Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4 ванных комнат 230 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 2,590,000
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 850,000
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 1,700,000
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
Вилла 16 спаленв Estepona, Испания
Вилла 16 спален
Estepona, Испания
16 ванных комнат
€ 9,500,000
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 146 м²
€ 1,466,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 146 м²
€ 1,486,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
5 ванных комнат 368 м²
€ 1,375,000
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
Вилла 6 спаленв Estepona, Испания
Вилла 6 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат
€ 2,700,000
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
Вилла 7 спаленв Малага, Испания
Вилла 7 спален
Малага, Испания
6 ванных комнат
€ 3,000,000
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
Вилла 5 спаленв Малага, Испания
Вилла 5 спален
Малага, Испания
7 ванных комнат
€ 3,650,000
Impressive modern villa, nestled in one of the most private locations in the area, just 10 m…
Вилла 5 спаленв Val de Guadalmina, Испания
Вилла 5 спален
Val de Guadalmina, Испания
5 ванных комнат
€ 4,500,000
The location of this frontline golf villa is superb, being only 10 minutes away from Puerto …
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 205 м²
€ 2,395,000
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
Виллав Estepona, Испания
Вилла
Estepona, Испания
225 м²
€ 1,225,000
New Development: Prices from €&nbsp;1,225,000 to €&nbsp;1,225,000. [Beds: …
Виллав Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
360 м²
€ 1,950,000
New Development: Prices from €&nbsp;1,950,000 to €&nbsp;1,950,000. [Beds: …

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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