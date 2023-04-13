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Купить вилла с видом на горы в Андалусии, Испания

Марбелья
56
Estepona
37
San Pedro de Alcantara
3
Puerto Real
2
Villamartin
2
Arcos de la Frontera
1
Ayamonte
1
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25 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 617 м²
€ 2,800,000
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
Вилла 4 спальнив San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Вилла 4 спальнив San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Вилла 6 спаленв San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6 ванных комнат 603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
4 ванных комнат 535 м²
€ 1,895,000
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
Вилла 4 спальнив Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
3 ванных комнат 184 м²
€ 645,000
Продается вилла современной архитектуры, в Ла Дукеса, Манильва. Стройка начнется на днях. У…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
4 ванных комнат 452 м²
€ 1,725,000
Новостройка из 7 современных вилл с видом на море в исключительном месте, Valle Romano Golf,…
Вилла 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
4 ванных комнат 391 м²
€ 780,000
Новая разработка из 15 эксклюзивных современных вилл для продажи в La Cala Golf Resort, с лю…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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