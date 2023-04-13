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Купить вилла возле озера в Андалусии, Испания

Марбелья
56
Estepona
37
San Pedro de Alcantara
3
Puerto Real
2
Villamartin
2
Arcos de la Frontera
1
Ayamonte
1
Barbate
1
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 7 спаленв Малага, Испания
Вилла 7 спален
Малага, Испания
6 ванных комнат
€ 3,000,000
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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с бассейном
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