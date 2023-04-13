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Купить таунхаус с бассейном в Андалусии, Испания

Марбелья
11
Estepona
7
San Roque
4
Фуэнхирола
2
Дос-Эрманас
1
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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