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Купить таунхаус с видом на море в Андалусии, Испания

Марбелья
11
Estepona
7
San Roque
4
Фуэнхирола
2
Дос-Эрманас
1
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20 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Таунхаус 4 спальнив Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Таунхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 890,000
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
Таунхаус 2 спальнив Pulpi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 278,000
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уеди…
Таунхаус 3 спальнив Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 2,500,000
Frontline Estepona 50 state-of-the-art townhouses with 2, 3, 4 or 5 bedrooms, sizes from 319…
Таунхаус 3 спальнив Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 2,500,000
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
Таунхаусв Estepona, Испания
Таунхаус
Estepona, Испания
132 м²
€ 495,000
New Development: Prices from €&nbsp;495,000 to €&nbsp;650,000. [Beds: 2 - …
Таунхаусв Benahavis, Испания
Таунхаус
Benahavis, Испания
113 м²
€ 380,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 380 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 453 000. […
Таунхаусв Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
251 м²
€ 835,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 835 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 835 0…
Таунхаусв Manilva, Испания
Таунхаус
Manilva, Испания
139 м²
€ 355,000
Новая разработка: цены от € & nbsp; 355 000 до € & nbsp; 399 000. [ Семена: 2 - 2 ] …
Таунхаусв Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
178 м²
€ 350,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 350 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 385 000. […
Таунхаусв Mijas, Испания
Таунхаус
Mijas, Испания
164 м²
€ 461,500
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 461 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 530 0…
Таунхаусв Mijas, Испания
Таунхаус
Mijas, Испания
133 м²
€ 489,000
New Development: Prices from €&nbsp;489,000 to €&nbsp;755,000. [Beds: 3 - …
Таунхаусв Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
223 м²
€ 685,000
Новая разработка: цены от € & nbsp; 685 000 до € & nbsp; 685 000. [ Семена: 3 - 3 ] …
Таунхаусв Benalmadena, Испания
Таунхаус
Benalmadena, Испания
201 м²
€ 305,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 305 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 465 000. […
Таунхаусв Mijas, Испания
Таунхаус
Mijas, Испания
105 м²
€ 425,000
New Development: Prices from €&nbsp;425,000 to €&nbsp;1,070,000. [Beds: 2 …
Таунхаусв Фуэнхирола, Испания
Таунхаус
Фуэнхирола, Испания
111 м²
€ 470,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 470 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 500 000. […
Таунхаусв Estepona, Испания
Таунхаус
Estepona, Испания
202 м²
€ 370,000
New Development: Prices from €&nbsp;370,000 to €&nbsp;476,000. [Beds: 3 - …
Таунхаусв Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
132 м²
€ 815,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 815 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 200…
Таунхаус 3 спальнив Малага, Испания
Таунхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 1,200,000
Красивый таунхаус, расположенный в самом роскошном месте Марбельи - Сьерра-Бланка. Урбанизац…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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