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Купить недвижимость с видом на море в Андалусии, Испания

Фуэнхирола
20
Puerto Real
17
San Roque
15
Cuevas del Almanzora
13
Дос-Эрманас
9
San Pedro de Alcantara
4
Torremolinos
4
Villamartin
4
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389 объектов найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 1 спальняв Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 120,000
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в к…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Таунхаус 4 спальнив Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 650,000
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Дом 5 спаленв Mijas, Испания
Дом 5 спален
Mijas, Испания
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,380,000
Вилла на продажу в Calahonda, Mijas Costa, с 5 спальня, 4 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 1,232,000
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
Дом 6 спаленв San Roque, Испания
Дом 6 спален
San Roque, Испания
6 Количество комнат 2 005 м²
€ 10,000,000
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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