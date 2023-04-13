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Купить пентхаус с бассейном в Андалусии, Испания

Estepona
34
Марбелья
23
Puerto Real
4
Фуэнхирола
4
Дос-Эрманас
2
Torremolinos
1
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Пентхаус 3 спальнив Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 750,000
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
Пентхаус 3 спальнив Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
4 ванных комнат
€ 1,150,000
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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