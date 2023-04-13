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Realting.com
Испания
Андалусия
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Андалусии, Испания
Estepona
34
Марбелья
23
Puerto Real
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Torremolinos
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Пентхаус
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13 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Пентхаус 4 спальни
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 9,500,000
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 750,000
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
Пентхаус
Mijas, Испания
151 м²
€ 895,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 895 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 895 0…
Пентхаус
Malaga, Испания
160 м²
€ 349,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 349 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 349 000. […
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 559,000
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
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с бассейном
недорогая
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