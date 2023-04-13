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Купить дом с видом на горы в Андалусии, Испания

Estepona
112
Cuevas del Almanzora
10
San Roque
9
Фуэнхирола
9
Puerto Real
4
San Pedro de Alcantara
4
Villamartin
3
Дос-Эрманас
2
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45 объектов найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 460 м²
€ 1,590,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная и характеристики бассейн (Частны…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 120 м²
€ 371,000
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Дом 6 спаленв San Roque, Испания
Дом 6 спален
San Roque, Испания
6 Количество комнат 2 005 м²
€ 10,000,000
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 504 м²
€ 1,690,000
Красивая недвижимость в очень тихом и уединенном месте в Нуэва Андалусии, над Пуэрто Банусом…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
7 ванных комнат 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 140 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характер…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 617 м²
€ 2,800,000
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
Вилла 4 спальнив San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,950,000
Продается новая вилла с современной архитектурой, недалеко от пляжа и Пуэрто Бануса, в жилом…
Дом 4 спальнив Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Шале 3 спальнив Марбелья, Испания
Шале 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 183 м²
€ 670,000
Если вы ищете дом в тихом жилом районе Нуэва-Андалусия, то у нас есть идеальное предложение …
Дом 3 спальнив Benahavis, Испания
Дом 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 150 м²
€ 450,000
Пентхаус на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 2008 и харак…
Дом 5 спаленв San Pedro de Alcantara, Испания
Дом 5 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
5 Количество комнат 730 м²
€ 2,345,000
Вилла на продажу в San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет…
Дом 6 спаленв Benahavis, Испания
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат 551 м²
€ 2,700,000
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн …

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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