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Купить дом возле озера в Андалусии, Испания

Марбелья
191
Estepona
112
Cuevas del Almanzora
10
San Roque
9
Фуэнхирола
9
Puerto Real
4
San Pedro de Alcantara
4
Villamartin
3
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4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Дом 4 спальнив Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Вилла 7 спаленв Малага, Испания
Вилла 7 спален
Малага, Испания
6 ванных комнат
€ 3,000,000
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
Таунхаус 3 спальнив Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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