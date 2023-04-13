Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Дуплексы

Купить дуплекс с бассейном в Андалусии, Испания

Марбелья
6
Estepona
2
Puerto Real
1
Villamartin
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 85 м² 1 Этаж
€ 89,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь 8…
Дом 5 спаленв Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат 5 ванных комнат 592 м²
€ 3,153,283
Уютная вилла на вершине холма, с восхитительным панорамным видом на побережье, Средизе…
Квартира 3 спальнив Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
3 ванных комнат 155 м² 3/4 Этаж
€ 201,500
Элегантная собственность с потрясающим видом на горы.Благодаря дизайнерскому проекту появили…
Вилла 3 спальнив Финестрат, Испания
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
3 ванных комнат 145 м²
€ 765,797
Виллы с 3 спальнями Asia Hills - это новое строительство роскошных вилл в эксклюзивном закры…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
100 м²
€ 431,794
Эта замечательная вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и солярием находится в урбанизац…
Дом 5 спаленв Urbanizacion La Mairena, Испания
Дом 5 спален
Urbanizacion La Mairena, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 700 м²
€ 2,839,679
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 191 м² Количество этажей 2
€ 366,630
Почувствуйте свободу! Насладитесь тишиной и релаксом! Великолепная температура круглый год! …
Квартира 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 950,920
Квартира на первом этаже с большой террасой в элитном комплексе в первой линии моря в…
Вилла 4 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат 209 м²
€ 504,525
Квартира 1 спальняв Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 115,145
Продается квартира в центре Кальпе в трех минутах ходьбы от моря. Квартира однокомнатная и р…
Вилла 3 спальнив Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
4 ванных комнат 247 м² Количество этажей 3
€ 650,000
Предлагаем рассмотреть следующий вариант виллы в Испании! Вилла расположена на холме с пркра…
Вилла 4 спальнив Альтеа, Испания
Вилла 4 спальни
Альтеа, Испания
4 ванных комнат
€ 1,363,733
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!Этот проект в…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти