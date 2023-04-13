Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на море в Андалусии, Испания

Марбелья
6
Estepona
2
Puerto Real
1
Villamartin
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 129 м²
€ 314,427
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 144,722
Дом 11 спаленв Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 11 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
11 Количество комнат 4 ванных комнат 595 м²
€ 763,603
Вилла в 350 метрах от моря в городе Канет-де-Мар на побережье Маресме. Расстояние до …
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 423 м²
€ 1,788,499
Квартира 1 спальняв Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 136,983
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Windor Park, San Eugenio Alto. На территории а…
Таунхаус 3 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 264,000
Современный Новый таунхаус в Pilar de la Horadada - OI119218 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ко…
Дом 3 спальнив Formentera del Segura, Испания
Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² Количество этажей 2
€ 528,476
Представляем двухэтажную виллу от застройщика на побережье Средиземного моря.Вилла площадью …
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
€ 875,000
These villas in a new project that is being developed in Estepona, in an urbanization surrou…
Квартира 2 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 2
€ 126,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 574,146
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс из смежных вилл и таунха…
Вилла 1 спальняв Аликанте, Испания
Вилла 1 спальня
Аликанте, Испания
250 м²
€ 810,082
Прекрасная вилла в Аликанте. Площадь – 250 кв.м., дом оснащен 4 комнатами, 2 ванными комнат…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти