Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Шале

Купить шале с видом на горы в Андалусии, Испания

Rincon de la Victoria
1
Марбелья
1
Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 3 спальнив Марбелья, Испания
Шале 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 183 м²
€ 670,000
Если вы ищете дом в тихом жилом районе Нуэва-Андалусия, то у нас есть идеальное предложение …

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти