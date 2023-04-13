Купить бунгало с видом на море в Андалусии, Испания

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27 объектов найдено
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Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
2/2 Этаж
€ 269,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
1/2 Этаж
€ 219,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
3/3 Этаж
€ 187,000
В продаже новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на третьем этаже …
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
1/3 Этаж
€ 199,000
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
2/3 Этаж
€ 231,000
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
2/3 Этаж
€ 162,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1/3 Этаж
€ 205,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1/3 Этаж
€ 166,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Бунгало пл…
Бунгало 1 спальня
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
1/3 Этаж
€ 146,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Комплекс р…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 195,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
2/2 Этаж
€ 194,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
2/2 Этаж
€ 175,000
Жилой комплекс премиального класса находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
3/3 Этаж
€ 261,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
2/3 Этаж
€ 171,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 161,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 1 спальня
Pulpi, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 138,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 1 спальня
Pulpi, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
1/3 Этаж
€ 128,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
2/2 Этаж
€ 510,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
1/2 Этаж
€ 229,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
2/2 Этаж
€ 235,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
1/2 Этаж
€ 220,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
196 м²
2/2 Этаж
€ 293,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало
Estepona, Испания
140 м²
€ 2,160,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 160 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 580 00…
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 175,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
177 м²
1/1 Этаж
€ 267,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
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