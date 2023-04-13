Купить квартиру с бассейном в Андалусии, Испания

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Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат
112 м²
€ 499,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 Количество комнат
110 м²
€ 585,000
Апартамент на продажу в Atalaya Hills, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бас…
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат
218 м²
€ 1,350,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 3 спальня, 3 …
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Квартира 4 спальни
Val de Guadalmina, Испания
4 ванных комнат
€ 750,000
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
138 м²
€ 350,000
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат
152 м²
€ 455,000
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, …
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат
191 м²
€ 979,000
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 750,000
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
Квартира 3 спальни
Val de Guadalmina, Испания
3 ванных комнат
€ 635,000
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфа
Малага, Испания
2 ванных комнат
95 м²
€ 190,000
Просторная квартира с большой угловой террасой (30 м2) и открытым видом на поле для гольфа M…
Квартира
Guadix, Испания
€ 1,700,000
ОписаниеПродажа винного завода, виноградников и туркомплекса 20 апартаментов в Гранаде, Испа…
Квартира 4 спальни
Малага, Испания
4 ванных комнат
€ 2,000,000
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Предлагается к продаже двухуровневый апартамент на нижнем…
Квартира 2 спальни
Малага, Испания
2 ванных комнат
€ 495,000
Альминар-де-Марбелья - лучший пример адаптации к уникальной природной среде, полной впечатля…
Квартира 4 спальни
Малага, Испания
4 ванных комнат
€ 750,000
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
4 ванных комнат
€ 1,150,000
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
Квартира 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 500,000
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 3 Спальные комнаты, 3 Ванные комнаты, Площ…
Квартира
Марбелья, Испания
250 м²
€ 1,300,000
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
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