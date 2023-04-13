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Купить квартиру с видом на море в Андалусии, Испания

Estepona
140
Марбелья
104
Puerto Real
13
Фуэнхирола
11
Дос-Эрманас
7
San Roque
6
Torremolinos
4
Cuevas del Almanzora
3
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160 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 1 спальняв Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 120,000
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в к…
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 650,000
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 3 спальнив Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 1,232,000
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 134 м²
€ 890,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 333 м²
€ 2,700,000
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната, 2 туалет и характ…
Квартира 4 спальнив Guadiaro, Испания
Квартира 4 спальни
Guadiaro, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 1,829,000
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
Квартира 4 спальнив Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,295,000
Апартаменты в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Жилой комплекс с 140 домами с 2, 3 и 4 спаль…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Квартира 3 спальнив Serrania, Испания
Квартира 3 спальни
Serrania, Испания
1 ванных комнат
€ 340,000
Отличная возможность!!! Не пропустите! Апартамент в центре Марбельи, всего в 5 минутах ходьб…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 175,000
Замечательные квартиры рядом с пляжем Квартиры с 1, 2 или 3 спальнями, с садом на первом эта…
Квартира 1 спальняв Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 128,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 160,000
Квартира 3 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 181,000
Квартира 3 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 3 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 237,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 143,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 171,000
Квартира 1 спальняв Pulpi, Испания
Квартира 1 спальня
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 51 м²
€ 138,000
Квартира 2 спальнив Pulpi, Испания
Квартира 2 спальни
Pulpi, Испания
1 ванных комнат 60 м²
€ 149,000
Квартира 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Квартира 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 241,500
Бунгало на берегу моря в Посо-дель-Эспарто, Альмерия. Роскошный комплекс из 17 бунгало с общ…
Квартира 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Квартира 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 299,500
Бунгало на берегу моря в Посо-дель-Эспарто, Альмерия. Роскошный комплекс из 17 бунгало с общ…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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