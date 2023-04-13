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Купить квартиру с видом на горы в Андалусии, Испания

Estepona
140
Марбелья
104
Puerto Real
13
Фуэнхирола
11
Дос-Эрманас
7
San Roque
6
Torremolinos
4
Cuevas del Almanzora
3
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15 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 1 спальняв Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 120,000
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в к…
Квартира 2 спальнив Mijas, Испания
Квартира 2 спальни
Mijas, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 4/4 Этаж
€ 306,500
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Квартира 3 спальнив Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Квартира 2 спальнив Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 138 м²
€ 350,000
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
Квартира 4 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 191 м²
€ 979,000
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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