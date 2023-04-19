Купить квартиру с видом на горы в Альсира, Испания

Квартира 3 спальни Альсира, Испания 5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж

€ 68,000

Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…