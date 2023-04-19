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Купить недвижимость в Альсира, Испания

3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Альсира, Испания
Квартира 3 спальни
Альсира, Испания
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж
€ 68,000
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
Вилла 5 спаленв Альсира, Испания
Вилла 5 спален
Альсира, Испания
4 ванных комнат 1 667 м²
€ 695,000
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
Вилла 5 спаленв Альсира, Испания
Вилла 5 спален
Альсира, Испания
3 ванных комнат 403 м²
€ 320,000
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.&nbsp; В отличном состоянии. 2 не…
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