Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Alto Guadalentin
  6. Дома

Купить дом с видом на море в Alto Guadalentin, Испания

Aguilas
4
4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 315,000
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
Вилла 3 спальнив Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 305,000
Дом 3 спальнив Aguilas, Испания
Дом 3 спальни
Aguilas, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 256,000
Новая резиденция из 14 эксклюзивных вилл, расположенная в привилегированной урбанизации Isl…
Дом 2 спальнив Aguilas, Испания
Дом 2 спальни
Aguilas, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² Количество этажей 2
€ 189,000
Новые современные виллы Ocean Breeze, расположенные в спокойном районе города Агилас, в 10 м…

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти