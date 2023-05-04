ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Арагон
Alto Gallego
Жильё с видом на море в Alto Gallego, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 341,569
Элитный жилой комплекс на 1 линии моря, идеально подходит для аренды и постоянно…
Шале
Aiguees, Испания
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале в аренду в Айгюэсе, построенное на веслах площадью 2000 м2 и 240 м2. Три с…
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 665,000
Красивый пентхаус в закрытом поселке. Расположен в Encinar de los Reyes, северная и южная ст…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
549 м²
Количество этажей 2
€ 1,550,000
Вы сможете стать частью нового стиля жизни, где роскошь и комфорт сочетаются с высочайшим ка…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 123,922
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Torreblanca. Общая площадь 50.00 м2, бунгало 1993 го…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 98,886
Просторный таунхаус с 2 спальнями недалеко от моря к северу от Торревьехи. Просторный таунха…
Квартира 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
1/2 Этаж
€ 275,000
Квартира в новом закрытом комплексе Innova Villas в Ориуэла КостаКвартира расположена в крас…
Вилла 5 спален
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 319,900
Независимая вилла на продажу в известном районе Торревьехи: Торрета Флорида!Дом расположен н…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 69,011
Предлагаем очаровательное бунгало в красивой урбанизацииНедвижимость в отличном состоянии. П…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 163,770
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 155,229
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕВЬЕХЕ~ ~ Новостройка из десяти квартир, расположенная в 150 ме…
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
3 ванных комнат
221 м²
Количество этажей 2
€ 310,550
Проект виллы с современным дизайном разработанна для семей, которые любят широкие открытые п…
Параметры недвижимости в Alto Gallego, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты