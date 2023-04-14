Купить вилла с видом на море в Altea, Испания

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23 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
177 м²
€ 450,000
ОписаниеОТЛИЧНАЯ ВИЛЛА ЗА 450.000 € В ЛУЧШЕМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА!Краси…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
478 м²
€ 1,450,000
ОписаниеУникальная Вилла Люкс, в закрытом охраняемом жилом комплексе Altea Hills, одном из с…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
298 м²
€ 995,000
Роскошная вилла с видом на море в Альтее. Великолепная роскошная вилла с видом на море в Алт…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
496 м²
€ 2,095,000
Отдельный дом в Altea Hills, Altea. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привил…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
295 м²
€ 585,000
Отдельный дом в Altea Hills, Altea. Жилой комплекс, полный света, с уникальной архитектурой …
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
560 м²
€ 1,380,000
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
650 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
503 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
630 м²
€ 4,000,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
400 м²
€ 1,300,000
ОписаниеУникальная Вилла в престижном районе побережья Коста Бланка в Испании, c фантастичес…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 630,000
ОписаниеКрасивая Вилла с видом на море и горы, расположенная в эксклюзивной урбанизации ALTE…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
330 м²
€ 550,000
ОписаниеПродажа красивой Виллы в средиземноморском стиле в Альтея Хилз с видом на море: цена…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Вилла
Altea, Испания
1 619 м²
€ 3,750,000
ОписаниеЧетырехэтажная вилла премиум класса с панорамным видом на море и горы в Альтее.На уч…
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