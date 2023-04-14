ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Altea
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Altea, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
185 м²
€ 283,000
Индивидуальные виллы с видом на море в Полоп Хиллз, Коста Бланка Север с видом на море. Жило…
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 697,938
Атико в районе Вилла Олимпика в городе Барселона. Расстояние до метро 3 минуты ходьбы…
Вилла 4 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3 ванных комнат
201 м²
€ 980,138
Продается вилла в современном стиле недалеко от пляжа в Ла Зения Современная вилла распо…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 233,741
Мы рады представить вам этот замечательный отремонтированный двухэтажный таунхаус с большим …
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
3 ванных комнат
400 м²
€ 1,130,835
Предлагаем потрясающий проект современной виллы на севере Коста Бланка!Проект разработан для…
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
174 м²
Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
329 м²
Количество этажей 1
€ 795,000
Исключительное расположение в привилегированном районе! Современный дизайн, изысканный интер…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 225,880
Красивое бунгало с ремонтом и готовое к проживанию на продажу в Sierra Cortina в Финестрате.…
Дом 5 спален
Mijas, Испания
6 Количество комнат
4 ванных комнат
359 м²
€ 544,312
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
5 ванных комнат
346 м²
€ 890,000
Роскошная вилла, построенная по эксклюзивному проекту — это поистине райское место, о …
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
90 м²
3 Этаж
€ 208,864
Квартира с видом на море в ройоне Playa del Cura! 3 спальни. 1 ванная комната. Шикарное расположение
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 517,424
В продаже новая вилла в Ориуэла Коста в районе Пунта Прима.Вилла в современном стиле, постро…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты