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Купить недвижимость с видом на море в Altea, Испания

64 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла с шикарным дизайном и потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадь…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 243 м²
€ 1,495,000
Шикарные апартаменты с видом на море в городе Алтея, район Маскарат. В продаже пентхаус клас…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 291 м² 1/1 Этаж
€ 825,000
Великолепная новая вилла с потрясающими видами в городе Алтея.Вилла в один этаж с эксклюзивн…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 470 м² Количество этажей 2
€ 1,995,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникальный пр…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 380 м² Количество этажей 3
€ 2,650,000
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 467 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 6 ванных комнат 417 м² Количество этажей 2
€ 1,137,500
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 605 м² Количество этажей 2
€ 2,200,000
Великолепная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла нахо…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,575,000
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 600,000
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Живописный город Алт…
Вилла 7 спаленв Altea, Испания
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат 970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спаленв Altea, Испания
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат 739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спаленв Altea, Испания
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат 1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
Дом 3 спальнив Altea, Испания
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 458 м² Количество этажей 3
€ 1,728,000
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами в городе Алтея.Живописный город А…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 505 м² Количество этажей 3
€ 1,908,000
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея. Находится…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эксклюзивная вилла по уникальному проекту, расположенная в Алтея Хиллс, известном элитном жи…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 1,600,000
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 6 ванных комнат 543 м² Количество этажей 2
€ 2,250,000
Роскошная эксклюзивная вилла в современном стиле, расположенная в Алтея Хиллс, известном эли…
Дом 5 спаленв Altea, Испания
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2
€ 3,300,000
Эксклюзивная вилла по уникальному проекту, расположенная в Алтея Хиллс, известном элитном жи…
Квартира 1 спальняв Altea, Испания
Квартира 1 спальня
Altea, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 174,000
Предлагаем очень уютную квартиру площадью 68 кв.м. в городе Алтея.В квартире одна спальня, о…
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