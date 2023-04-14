Купить дом с бассейном в Altea, Испания

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Дом 4 спальни
Altea, Испания
560 м²
€ 2,275,000
Роскошная вилла в Альтее, север Коста БланкаЭта красивая роскошная вилла расположена в Альт…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
402 м²
€ 1,200,000
Эта современная роскошная вилла расположена в Альтее, в спокойном районе, в 300 метрах от п…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
835 м²
€ 1,150,000
Эта красивая роскошная вилла расположена в Альтее, в известной урбанизации "Алтея Хиллс". Э…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
300 м²
€ 1,850,000
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Альтее. Все необходимые услуги находятс…
Дом 5 спален
Altea, Испания
160 м²
€ 369,000
Этот красивый средиземноморский дом с гостевыми апартаментами в Altea Hills имеет потрясающ…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
177 м²
€ 450,000
ОписаниеОТЛИЧНАЯ ВИЛЛА ЗА 450.000 € В ЛУЧШЕМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА!Краси…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
560 м²
€ 1,380,000
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
650 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
503 м²
€ 4,500,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
630 м²
€ 4,000,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
400 м²
€ 1,300,000
ОписаниеУникальная Вилла в престижном районе побережья Коста Бланка в Испании, c фантастичес…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
567 м²
€ 1,160,000
ОписаниеЭта современная роскошная вилла с удивительным панорамным видом на море расположена …
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 630,000
ОписаниеКрасивая Вилла с видом на море и горы, расположенная в эксклюзивной урбанизации ALTE…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
330 м²
€ 550,000
ОписаниеПродажа красивой Виллы в средиземноморском стиле в Альтея Хилз с видом на море: цена…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла
Altea, Испания
372 м²
€ 1,750,000
ОписаниеВилла класса Люкс в престижной резиденции Altea Hills с круглосуточной охраной и пре…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,970,000
ОписаниеЭтот красивый Дом премиум-класса имеет прекрасный вид на Средиземное море и город Ал…
Дом 5 спален
Altea, Испания
4 ванных комнат
670 м²
€ 1,500,000
ОписаниеКрасивый дом в колониальном стиле в Altea Hills!Жилая площадь: 670m², земельный учас…
Вилла
Altea, Испания
1 619 м²
€ 3,750,000
ОписаниеЧетырехэтажная вилла премиум класса с панорамным видом на море и горы в Альтее.На уч…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
640 м²
€ 2,850,000
ОписаниеВилла Премиум класса с панорамными видами на Средиземное море и город Альтеа располо…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
516 м²
€ 2,240,000
ОписаниеСтильный, современный и совершенный вид этой виллы в стиле Hi-Tech для тех, кто люби…
Дом 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
860 м²
€ 4,800,000
ОписаниеВ одном из прекрасных районов Альтеа, откуда открывается самый красивый панорамный в…
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