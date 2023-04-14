Купить дом с видом на море в Altea, Испания

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Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Вилла с шикарным дизайном и потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадь…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Представляем шикарную виллу с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Живописный …
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Великолепная новая вилла с потрясающими видами в городе Алтея.Вилла в один этаж с эксклюзивн…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
470 м²
Количество этажей 2
€ 1,995,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникальный пр…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Предлагаем виллу в престижном комплексе в Алтея Хиллс.Дом общей площадью 200 кв.м. состоит и…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
380 м²
Количество этажей 3
€ 2,650,000
Новая трехэтажная вилла с великолепным видом на море в живописном районе Маскарат в городе А…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
5 ванных комнат
467 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Шикарная просторная вилла Tempo с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Уникаль…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
417 м²
Количество этажей 2
€ 1,137,500
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла площадью…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
605 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Великолепная просторная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Вилла нахо…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 1,575,000
Великолепная практически новая вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея.Жив…
Дом 5 спален
Altea, Испания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 600,000
Великолепная вилла с потрясающими видами на море и горы в городе Алтея. Живописный город Алт…
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Дом 3 спальни
Altea, Испания
4 Количество комнат
5 ванных комнат
458 м²
Количество этажей 3
€ 1,728,000
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами в городе Алтея.Живописный город А…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
505 м²
Количество этажей 3
€ 1,908,000
Великолепная новая вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея. Находится…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
345 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эксклюзивная вилла по уникальному проекту, расположенная в Алтея Хиллс, известном элитном жи…
Дом 4 спальни
Altea, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Эксклюзивная новая вилла расположенная в Алтея Хиллс, элитном жилом районе, известном своими…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 820,000
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
449 м²
€ 1,950,000
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
543 м²
Количество этажей 2
€ 2,250,000
Роскошная эксклюзивная вилла в современном стиле, расположенная в Алтея Хиллс, известном эли…
Дом 5 спален
Altea, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
750 м²
Количество этажей 2
€ 3,300,000
Эксклюзивная вилла по уникальному проекту, расположенная в Алтея Хиллс, известном элитном жи…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
177 м²
€ 450,000
ОписаниеОТЛИЧНАЯ ВИЛЛА ЗА 450.000 € В ЛУЧШЕМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА БЛАНКА!Краси…
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
478 м²
€ 1,450,000
ОписаниеУникальная Вилла Люкс, в закрытом охраняемом жилом комплексе Altea Hills, одном из с…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
298 м²
€ 995,000
Роскошная вилла с видом на море в Альтее. Великолепная роскошная вилла с видом на море в Алт…
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
5 ванных комнат
496 м²
€ 2,095,000
Отдельный дом в Altea Hills, Altea. Это эксклюзивная роскошная вилла, расположенная в привил…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
295 м²
€ 585,000
Отдельный дом в Altea Hills, Altea. Жилой комплекс, полный света, с уникальной архитектурой …
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