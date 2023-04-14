ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Altea
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на горы в Altea, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
122 м²
€ 299,428
Zen Sakura - это современные виллы, построенные по высоким стандартам качества и комфорта. …
Вилла 4 спальни
Guia de Isora, Испания
6 ванных комнат
364 м²
€ 3,592,516
Роскошный особняк, площадью 364 м2, построенный на южном побережье острова Тенерифе. Располо…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,293,584
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
Вилла 5 спален
Teulada, Испания
6 ванных комнат
686 м²
€ 3,100,000
Замечательная стильная и элегантная вилла удивит вас непреодолимой роскошью.Гараж с парковко…
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
5 ванных комнат
650 м²
€ 1,447,469
Мы рады предложить Вам шикарную виллу в окружении всех услуг и сервисовДом в отличном состоя…
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 200,788
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
5 ванных комнат
425 м²
€ 1,070,869
РОСКОШНЫЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Роскошные виллы расположенные в новом …
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
640 м²
€ 2,850,000
ОписаниеВилла Премиум класса с панорамными видами на Средиземное море и город Альтеа располо…
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 248,195
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
Вилла 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
€ 2,970,000
Exceptional and stunning Villa with panoramic sea, coastal and mountain views. The property …
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 153,341
Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Деэса де Кампоамор. Новые апартаменты под ключ с 2 и 3 спаль…
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 375,000
Это роскошный комплекс из 3 вилл с частным бассейном, садом и солярием с летней кухней, кото…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты