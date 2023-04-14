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Купить квартиру с бассейном в Altea, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 850,000
ОписаниеРоскошная, современная квартира на 1-й линии пляжа Маскарат (Алтея) в Испании: 225 м…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 230,000
ОписаниеУникальная возможность: Продажа квартиры с видом на море и горы, расположенной в ком…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 390,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 252 м²
€ 550,000
ОписаниеЭта современная и светлая квартира полностью отремонтирована и расположена в одном и…
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 154 м²
€ 370,000
ОписаниеСветлые, просторные Апартаменты на первой линии с панорамным видом на море в Альтеа …
Квартира 2 спальнив Altea, Испания
Квартира 2 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 146 м²
€ 419,000
ОписаниеПрекрасные апартаменты площадью 146 м2 на первой линии, расположенные в самом прести…
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