ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Almoradi
Шале
Шале с бассейном в Almoradi, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5/5 Этаж
€ 272,000
Новые современные апартаменты в красивом жилом комплексе в городе Гуардамар дель Сегура.Обща…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
77 м²
3 Этаж
€ 57,924
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 3 этаже. Общая…
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 609,726
Прекрасный дом в урбанизации Рока Гросса города Льорет де Мар. Расстояние до центра Б…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
295 м²
€ 646,000
Продается очен…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 238,489
Апартамент с одной спальней, ванной комнатой, террасой и соляриумом в комплексе Bahia Fañabe…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
230 м²
€ 759,000
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха. Площадь участка состав…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 220,000
Расположенная всего в 3 минутах ходьбы от пляжа Ареналь в Кальпе, район с большим спросом и …
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат
513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Бунгало 2 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
1/2 Этаж
€ 214,000
Просторное бунгало в новом закрытом комплексе в Ориуэла.Бунгало на нижнем этаже площадью 98,…
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1 ванных комнат
37 м²
€ 315,000
Идеально для инвестиций, так как находится в одном из самых престижных районов Мадрида, поль…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
€ 430,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 393,215
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛАС-КОЛИНАС ГОЛЬФ~ ~ Новостройка с роскошными квартирами на территори…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты