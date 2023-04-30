ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Almoradi
Шале
Шале с видом на море в Almoradi, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат
171 м²
1 Этаж
€ 428,550
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 villas …
Квартира 3 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат
81 м²
1 Этаж
€ 123,766
Если вы рассматриваете этот район для проживания и есть необходимые средства — это луч…
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
251 м²
Количество этажей 2
€ 1,490,000
Предлагаем виллу с потрясающим видом на Средиземно море! Недвижимость построена на большом у…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
194 м²
€ 1,382,970
Красивая вилла расположенная в жилом районе в урбанизации Sierra Cortina в Финестрате. Пляж…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
287 м²
€ 719,950
2 высококачественные отдельно стоящие виллы, спроектированные таким образом, чтобы наслаждат…
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 185,000
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 82 m2.Garden: 45 m2.New Build.There is communal pool, parking,…
Вилла 4 спальни
Бенитачель, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 349,038
Дом 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
430 м²
€ 872,411
Прибл. 700 м2 участка и 430 м25 спален - 4 ванны60 м2 терраса + солярий150 м2 подвала с ест…
Квартира 1 спальня
Коста-Бланка, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 114,244
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 664,222
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат
277 м²
€ 2,704,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Квартира 2 спальни
Испания, Испания
224 м²
€ 428,000
Красивый пентхаус с бассейном и зелеными зонами.Этот пентхаус имеет 124 квадратных метра жи…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты