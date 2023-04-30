ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Almoradi
Бунгало
Бунгало с бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат
236 м²
€ 595,000
Отдельностоящая вилла в Сьюдад-Кесада.В собственности есть участок площадью 684 м2 и большой…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 833,523
Продается отличный современный коттедж рядом с пляжем. Вилла в сов…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
105 м²
30/36 Этаж
€ 380,205
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
1 ванных комнат
103 м²
€ 212,000
Elite New Apartments в Плайя Фламенка, 2 спальни, площадь 102 м2 - TM117553 2 спальни, 1 ван…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
15/15 Этаж
€ 504,250
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
63 м²
€ 155,821
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
69 м²
€ 103,778
Продается двухэтажный угловой таунхаус в районе Торрета 2, недалеко от торгового центра Haba…
Дом 8 спален
Coin, Испания
8 ванных комнат
720 м²
€ 2,250,000
Впечатляющее Андалузский кортихо, расположенное в деревне Коин, Малага, на участке площадью …
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
314 м²
€ 985,000
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
64 м²
€ 143,764
Апартаменты на верхнем этаже с частным солярием в Пилар-де-ла-Орадада. Имеет 2 спальни и 2 …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 199,894
Элегантный жилой комплекс, состоящий из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположенный в Пилар-де-…
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 176,500
Современные новые апартаменты в La Zenia, площадь 72 м2 - US114847 3 спальни, 2 ванные комна…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты