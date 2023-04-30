Квартира 2 спальни Кальпе, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 15/15 Этаж

€ 504,250

Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…