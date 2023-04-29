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Almoradi
Жильё в Almoradi, Испания
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241 объект найдено
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Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
106 м²
€ 304,900
Современная вилла - все на одном уровне, Коста Бланка ЮгNueva Daya Nueva - идеальное сочета…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 336,000
Комплекс независимых вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в Дайя Нуэва, к…
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
156 м²
€ 729,000
Dinant - это современный жилой комплекс из отдельных вилл, расположенный на поле для гольфа …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
124 м²
€ 449,000
Эти уютные отдельные виллы расположены на территории поля для гольфа La Finca Golf в Альгорф…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 485,000
Комплекс представляет собой набор отдельных дизайнерских вилл на одном этаже, спроектированн…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 509,000
Комплекс представляет собой набор отдельных дизайнерских вилл на одном этаже, спроектированн…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
135 м²
€ 535,000
Виллы в новом комплексе рядом с полем для гольфа в Алгорфе. Эти светлые виллы в средиземном…
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 243,000
Прекрасные квартиры, расположенные в элитном жилом комплексе в Алгорфе. Во всех квартирах е…
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 255,000
Прекрасные квартиры, расположенные в элитном жилом комплексе в Алгорфе. Во всех квартирах е…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 539,000
Красивая одноэтажная вилла, расположенная в элитном жилом комплексе в Алгорфе. Расположенна…
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
178 м²
€ 615,000
Виллы в новом комплексе рядом с полем для гольфа в Алгорфе. Эти роскошные виллы с 4 спальня…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 435,000
Полуотдельные виллы в новом комплексе рядом с полем для гольфа в Алгорфе. Они распределены …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 490,000
Полуотдельные виллы в новом комплексе рядом с полем для гольфа в Алгорфе. Они распределены …
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 212,000
Прекрасные квартиры, расположенные в элитном жилом комплексе в Алгорфе. Во всех квартирах е…
Квартира 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 216,000
Это жилой район, состоящий из независимых, смежных вилл и апартаментов типа бунгало, располо…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
4 ванных комнат
107 м²
€ 350,000
Аламеда Гольф это жилой комплекс, состоящий из независимых и смежных вилл, расположенный в Л…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
4 ванных комнат
118 м²
€ 515,000
Аламеда Гольф это жилой комплекс, состоящий из независимых и смежных вилл, расположенный в Л…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
4 ванных комнат
198 м²
€ 515,000
Жилой комплекс новых вилл и дуплексов в La Finca Golf в Алгорфе. Дуплекс или отдельные виллы…
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4 ванных комнат
172 м²
€ 350,000
Жилой комплекс новых вилл и дуплексов в La Finca Golf в Алгорфе. Дуплекс или отдельные виллы…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 547,000
Жилой район, состоящий из независимых, смежных вилл и апартаментов типа бунгало, расположенн…
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 265,000
Жилой район, состоящий из независимых, смежных вилл и апартаментов типа бунгало, расположенн…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 395,000
Эти виллы расположены в уютной деревне Бенихофар. Виллы предлагаются в различных типологиях …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 415,000
Эти виллы расположены в уютной деревне Бенихофар. Виллы предлагаются в различных типологиях …
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
4 ванных комнат
167 м²
€ 459,000
Эти виллы расположены в уютной деревне Бенихофар. Виллы предлагаются в различных типологиях …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
148 м²
€ 980,000
Виллы предлагаются в двух моделях: модель 1 с двухэтажной планировкой (подвал и первый этаж)…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
119 м²
€ 485,000
Проект состоит из 11 отдельно стоящих вилл, ориентированных на юг, с двумя различными моделя…
Бунгало 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 164,999
Очень красивое бунгало 2011 года постройки площадью 77 м² с большим солярием 27 м². Располож…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 295,000
Виллы расположены в урбанизации находящуюся в тихом районе и в окружении поля для гольфа La …
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
301 м²
€ 519,000
Эта вилла расположена в уютном городке Бенихофар. Все необходимые услуги находятся в несколь…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
254 м²
€ 599,000
Эта вилла расположена в уютном городке Бенихофар. Все необходимые услуги находятся в нескол…
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