Купить недвижимость с бассейном в Альмерия, Испания

Вилла 4 спальни Sant Joan d Alacant, Испания 3 ванных комнат 143 м² 1 Этаж

€ 520,000

НОВЫЙ ТАУНХАУС В САН-ХУАН АЛИКАНТЕ Новостройка всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан …