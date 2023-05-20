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Дома с бассейном в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
13
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
€ 338,000
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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