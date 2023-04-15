Купить дом в Альмерия, Испания

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Cuevas del Almanzora
10
34 объекта найдено
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/2 Этаж
€ 219,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 2/2 Этаж
€ 269,500
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Дом 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 219,500
Дом 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 269,500
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 3/3 Этаж
€ 187,000
В продаже новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на третьем этаже …
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 199,000
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 231,000
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 2/3 Этаж
€ 162,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
Бунгало 1 спальняв Pulpi, Испания
Бунгало 1 спальня
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 1/3 Этаж
€ 146,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Комплекс р…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/3 Этаж
€ 205,000
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1/3 Этаж
€ 166,000
В продаже новое бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами. Бунгало пл…
Дом 3 спальнив Pulpi, Испания
Дом 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 123 м² Количество этажей 2
€ 245,000
Данная вилла находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновы…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 91 м² 2/2 Этаж
€ 175,000
Жилой комплекс премиального класса находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м² 2/2 Этаж
€ 194,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 195,000
Данный комплекс находится в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсин…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 3/3 Этаж
€ 261,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 2/3 Этаж
€ 171,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 161,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 2/2 Этаж
€ 510,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 1/2 Этаж
€ 229,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 2 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни
Pulpi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 2/2 Этаж
€ 235,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Бунгало 3 спальнив Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни
Pulpi, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² 2/2 Этаж
€ 293,000
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
Таунхаус 2 спальнив Pulpi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Pulpi, Испания
2 ванных комнат 203 м²
€ 278,000
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уеди…
Вилла 3 спальнив Palomares, Испания
Вилла 3 спальни
Palomares, Испания
3 ванных комнат 125 м²
€ 345,000
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
Вилла 3 спальнив Palomares, Испания
Вилла 3 спальни
Palomares, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 349,000
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
Дом 3 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 324,000
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
Дом 3 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 294,000
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
Дом 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 222,000
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

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