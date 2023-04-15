Купить бунгало с видом на море в Альмерия, Испания

Бунгало 2 спальни Pulpi, Испания 3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 3/3 Этаж

€ 187,000

В продаже новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на третьем этаже …