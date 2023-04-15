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Купить вилла с видом на горы в Almansa, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Almansa, Испания
Вилла 4 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 350 м²
€ 645,000
Charming 4 bedroom villa located in the lower part of Calahonda just behind Los Olivos shopp…
Вилла 4 спальнив Almansa, Испания
Вилла 4 спальни
Almansa, Испания
4 ванных комнат 292 м²
€ 575,000
Эксклюзивные виллы с полным видом на море в природном парке. Эксклюзивные виллы задуманы в а…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат 240 м²
€ 1,350,000
Эксклюзивный новый жилой комплекс, который отличился своей концепцией, архитектурным дизайно…

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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