Купить таунхаус с бассейном в Almansa, Испания

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10 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
162 м²
€ 398,000
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
307 м²
€ 659,000
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 715,000
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 425,000
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
215 м²
€ 499,000
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
156 м²
€ 385,000
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 350,000
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 710,000
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
165 м²
€ 439,500
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
160 м²
€ 459,000
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
Параметры недвижимости в Almansa, Испания
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