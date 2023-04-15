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Купить таунхаус с видом на море в Almansa, Испания

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 307 м²
€ 659,000
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 425,000
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
Таунхаус 4 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 499,000
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 710,000
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 165 м²
€ 439,500
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 160 м²
€ 459,000
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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