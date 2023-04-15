Купить таунхаус с видом на горы в Almansa, Испания

Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа Almansa, Испания 3 ванных комнат 132 м²

€ 710,000

Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…