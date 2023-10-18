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Таунхаусы в Almansa, Испания
Таунхаус
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11 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
4
3
162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
€398,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
€659,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
3
3
225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€715,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Almansa, Испания
3
2
133 м²
Уютный и просторный, типичный таунхаус на двух этажах прямо в центре города Бенахавис. Пешко…
€345,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
118 м²
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
€425,000
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Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
4
3
215 м²
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
€499,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Almansa, Испания
3
2
156 м²
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
€385,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
120 м²
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
€710,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
€439,500
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
160 м²
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
€459,000
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Параметры недвижимости в Almansa, Испания
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