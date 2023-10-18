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Таунхаусы в Almansa, Испания

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11 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
€398,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
€659,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€715,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Уютный и просторный, типичный таунхаус на двух этажах прямо в центре города Бенахавис. Пешко…
€345,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
€425,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almansa, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
€499,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
€385,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
€710,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
€439,500
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
€459,000

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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