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Купить недвижимость с бассейном в Almansa, Испания
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70 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 345,000
Просторные и роскошные апартаменты с террасой на южной стороне 40м2 с потрясающим видом на м…
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 147,000
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
Квартира 1 спальня
Almansa, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 125,000
Сделка! Красивая 1 спальня на первом этаже в Ривьера дель Соль! Идеальная инвестиционная во…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 329,000
Это развитие является окончательным в домах образа жизни. Занимая наиболее привилегированное…
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
140 м²
€ 369,000
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
174 м²
€ 569,000
Просторная и светлая квартира в Elviria Hills. Расположен на первом этаже, на южную сторону …
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 315,000
Роскошный жилой комплекс в привилегированном месте, с захватывающим видом и всего в нескольк…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 299,000
Недавно построенный жилой комплекс в Михас Коста. Он сочетает в себе привлекательную средизе…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 278,500
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 340,000
Новый жилой комплекс современных апартаментов в Михас Коста, в нескольких минутах ходьбы от …
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 592,000
Эксклюзивный закрытый роскошный жилой комплекс из 70 красивых домов, предлагающий на выбор с…
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
162 м²
€ 398,000
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 322,000
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
157 м²
€ 995,000
Качественная роскошная квартира в Jardines del Mediterraneo, на пляже, рядом с отелем 5 * Gr…
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат
392 000 м²
€ 695,000
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 318,000
A new residential development made up of 90 homes with superior fittings and finishes, and c…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 269,500
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
94 м²
€ 456,000
Новое современное развитие с потрясающим видом на море в Михас-Коста! Вид на море, прямой до…
Вилла 4 спальни
Almansa, Испания
4 ванных комнат
292 м²
€ 575,000
Эксклюзивные виллы с полным видом на море в природном парке. Эксклюзивные виллы задуманы в а…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 299,000
Эксклюзивная застройка в Фуэнхироле с большими жилыми зонами, просторными террасами, бассейн…
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 995,000
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат
240 м²
€ 1,350,000
Эксклюзивный новый жилой комплекс, который отличился своей концепцией, архитектурным дизайно…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 715,000
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
307 м²
€ 659,000
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
170 м²
€ 549,000
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 369,000
Уникальная роскошная жилая деревня в самом сердце Коста-дель-Соль. Предлагая повышенный уров…
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 725,000
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона. Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
196 м²
€ 743,000
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 199,000
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 425,000
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
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