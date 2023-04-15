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Купить пентхаус с бассейном в Almansa, Испания

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8 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 147,000
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат 392 000 м²
€ 695,000
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 725,000
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 196 м²
€ 743,000
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 850,000
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
Пентхаус 2 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 565,000
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 745,000
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 395,000
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

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с видом на море
недорогая
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