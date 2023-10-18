ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Испания
Almansa
Пентхаусы
Пентхаусы в Almansa, Испания
Пентхаус
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
2
2
120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
4
4
392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
2
155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона. Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
3
3
196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
€743,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Almansa, Испания
3
3
175 м²
Spacious duplex penthouse. South facing with views to La Quinta golf, the sea and the mounta…
€598,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Almansa, Испания
3
4
300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
€850,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
2
2
95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
€565,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
3
3
320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
€745,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
3
2
128 м²
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
€395,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Almansa, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL