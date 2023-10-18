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Пентхаусы в Almansa, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
€147,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Almansa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 000 м²
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
€695,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
€725,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
€743,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Spacious duplex penthouse. South facing with views to La Quinta golf, the sea and the mounta…
€598,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
€850,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
€565,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
€745,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
€395,000

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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