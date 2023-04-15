Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Авила
  4. Almansa
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Almansa, Испания

Квартира В архив
Очистить
57 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 345,000
Просторные и роскошные апартаменты с террасой на южной стороне 40м2 с потрясающим видом на м…
Пентхаус 2 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 147,000
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
Квартира 1 спальняв Almansa, Испания
Квартира 1 спальня
Almansa, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 125,000
Сделка!  Красивая 1 спальня на первом этаже в Ривьера дель Соль! Идеальная инвестиционная во…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 329,000
Это развитие является окончательным в домах образа жизни. Занимая наиболее привилегированное…
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
140 м²
€ 369,000
It is with great pleasure that we present to you the cornerstone of a unique luxury resident…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 174 м²
€ 569,000
Просторная и светлая квартира в Elviria Hills. Расположен на первом этаже, на южную сторону …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 299,000
Недавно построенный жилой комплекс в Михас Коста. Он сочетает в себе привлекательную средизе…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 592,000
Эксклюзивный закрытый роскошный жилой комплекс из 70 красивых домов, предлагающий на выбор с…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 340,000
Новый жилой комплекс современных апартаментов в Михас Коста, в нескольких минутах ходьбы от …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 278,500
Новый жилой комплекс в Михас Коста. Все апартаменты имеют просторные террасы на юго-восточно…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 315,000
Роскошный жилой комплекс в привилегированном месте, с захватывающим видом и всего в нескольк…
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат 392 000 м²
€ 695,000
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 157 м²
€ 995,000
Качественная роскошная квартира в Jardines del Mediterraneo, на пляже, рядом с отелем 5 * Gr…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 322,000
Совершенно новый комплекс в Кала-де-Михас всего в 500 метрах от центра города и пляжа. Апарт…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 318,000
A new residential development made up of 90 homes with superior fittings and finishes, and c…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 299,000
Эксклюзивная застройка в Фуэнхироле с большими жилыми зонами, просторными террасами, бассейн…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 456,000
Новое современное развитие с потрясающим видом на море в Михас-Коста! Вид на море, прямой до…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 269,500
Новый жилой комплекс состоит из 45 домов и имеет 2, 3 и 4-комнатные квартиры, расположенные …
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 995,000
Строительные работы уже начались для последнего этапа этой урбанизации в Марбелье. Расположе…
Квартира 3 спальнив Almansa, Испания
Квартира 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 170 м²
€ 549,000
Очень хорошая и просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже. На южную сторону с видом …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 369,000
Уникальная роскошная жилая деревня в самом сердце Коста-дель-Соль. Предлагая повышенный уров…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 312,000
An exclusive apartment in Benalmádena Costa with wonderful sea views from its spacious terra…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 199,000
Лежа в самом сердце Коста-дель-Соль - это место, где природа тонко тает в море. Это уникальн…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 196 м²
€ 743,000
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 725,000
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
2 ванных комнат 104 м²
€ 386,000
Новый современный жилой комплекс, расположенный в La Cala de Mijas (Малага), идеальное место…
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 206,000
A new Mediterranean style complex with a stunning natural frontline golf surrounding, ready …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 565,000
Девять кварталов светлых и просторных квартир расположены на склоне холма над Пуэрто Банус. …
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Квартира 2 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 361,000
Новый современный комплекс расположен в идиллическом месте, на линии фронта поля для гольфа …
Квартира 2 спальнив Almansa, Испания
Квартира 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 365,000
Great new development set in the picturesque Golf Valley in Nueva Andalucía just a few minut…

Параметры недвижимости в Almansa, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти